Laut Anklage soll es vor der brutalen Tat Ende August zu einem Streit gekommen sein. Der Angeklagte soll seiner Ehefrau "in der gemeinsamen Wohnung unvermittelt und überraschend mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen haben", so Oberstaatsanwalt Holger Illing. Dann soll er sein Opfer gewürgt und geschlagen haben. Die Frau starb noch am Tatort.