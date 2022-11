Die große Strafkammer des Landgerichtes Zwickau hat am Dienstag einen 28-jährigen Mann zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Im April 2022 hatte der Mann im Rausch einen 38-jährigen Bekannten in Syrau im Vogtland nach Schlägen mit einer Bierflasche und Messerstichen mit einer Axt tödlich verletzt. Danach hatte sich der Täter in den frühen Morgenstunden telefonisch bei der Polizei als Mörder angezeigt, wie die Polizeidirektion Zwickau mitgeteilt hatte. Vorausgegangen war der Bluttat ein Streit um ein Handyladegerät. Bei der Festnahme hatte der Täter einen hohen Blutalkoholpegel.