Das August-Horch-Museum in Zwickau startet mit zwei neuen Exponaten in das neue Jahr 2025. Wie das Museum mitteilte, wird ein 15-PS-Fahrzeug gezeigt. Der kleine Wanderer W3 sei im Ersten Weltkrieg als Aufklärungs- und Kurierfahrzeug eingesetzt worden. Er zeichne sich durch sein geringes Gewicht von 600 Kilogramm und seine Wendigkeit aus. Seinen Beinamen "Puppchen" habe er als Requisite in einer Chemnitzer Operette erhalten. Dort sang ein Tenor den Schlager "Puppchen, du bist mein Augenstern".