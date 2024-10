In Zwickau ticken die Uhren zwar nicht anders, aber es gibt eine neue Idee für die Zeitumstellung. Bevor die Uhren in der Nacht zum Sonntag eine Stunde zurück auf die Winterzeit umgestellt werden, laden zahlreiche Museen in und um die Muldestadt zur ersten "Zeitsprungnacht" ein. Wie die Veranstalter von der Dachmarke "Tourismusregion Zwickau" mitteilten, läuft das Pilotprojekt parallel zur Zwickauer Museumsnacht. Etwa 30 Einrichtungen laden demnach zu Veranstaltungen ein.