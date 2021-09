Die Kriminalpolizei Zwickau ermittelt in einem möglichen Doppelmord. Ein Mann soll seine Ehefrau und das Kind heimtückisch getötet haben, so der Vorwurf. Bildrechte: dpa

Die in Werdau getötete Mutter ist an mehreren Stichverletzungen im Oberkörper gestorben. Das hat laut Staatsanwaltschaft Zwickau die Obduktion ergeben. Zur Todesursache des Kindes könnten keine Angaben gemacht werden, sagte eine Staatsanwaltschaftssprecherin MDR SACHSEN. Auch der Tatzeitpunkt sei noch unklar. Der 30 Jahre alte Familienvater soll die 43 Jahre alte Ehefrau und den Jungen (3) getötet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in zwei Fällen gegen den Deutschen. Er soll seine Frau und das Kind in der gemeinsamen Wohnung in Werdau heimtückisch getötet haben.

Es ist von einer Tötung vor mehreren Tagen auszugehen. Hierzu laufen jedoch weitere Untersuchungen. Ob der Beschuldigte bei Begehung der Tat unter Drogen stand, wird ebenfalls geprüft. Ines Leonhardt Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau

Viele Fragen offen - Beschuldigter in Psychiatrie

Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch in eine Psychiatrie eingeliefert. Ein Richter des Amtsgerichts Zwickau hatte einen sogenannten Unterbringungsbefehl gegen ihn erlassen. Ob der Beschuldigte bei der Tat unter Drogen stand, ist laut Staatsanwaltschaft derzeit noch unklar. Am Mittwoch hieß es von der Polizei, der Mann sei wegen Drogendelikten, Körperverletzung und Sachbeschädigung bereits bekannt.

