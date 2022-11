Ein Lkw-Fahrer hat im Wildenfelser Ortsteil Härtensdorf im Landkreis Zwickau den Anweisungen seines Navigationssystems zu sehr vertraut: Der 61-Jährige fuhr mit seinem 40-Tonner-Sattelzug am Dienstagabend in falscher Richtung in die Drive-In-Spur eines Schnellrestaurants, wie die Polizei mitteilte. Eigentlich wollte der Trucker nach Polizeiangaben den nahen Autohof unweit der A72-Anschlussstelle Zwickau-Ost anfahren. Er habe den Anweisungen des Navigationssystems vertraut und sei unbeirrt weitergefahren - bis sich der Lkw verkeilte.