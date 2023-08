Nach Großbrand Wie Phönix aus der Asche - Neustart an der Koberbachtalsperre

Im Juli 2022 hatte ein Großbrand die Campingträume an der Koberbachtalsperre bei Werdau in Rauch aufgehen lassen. 100 Rettungskräfte waren um Einsatz, um das Schlimmste zu verhindern. Die Bilanz des Brandes: mehrere verletzte Feuerwehrleute, zwölf zerstörte Wohnwagen, Boote und Bootsanhänger. Ein Schock für die Camper - auch weil es schon kurze Zeit später so aussah, als wäre das Campen hier nicht mehr möglich. Doch die Camper machten aus der Not eine Tugend und betreiben den Platz jetzt selbst.