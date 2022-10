In Kirchberg im Landkreis Zwickau bleibt die Notaufnahme ab sofort an Wochenenden und Feiertagen geschlossen. Es fehle das Personal, teilte das Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau (HBK) als Betreiber mit. Der Einschnitt sei notwendig, da der anhaltende Fachkräftemangel nicht länger kompensiert werden könne. Zuletzt habe bereits Personal vom Standort Zwickau einspringen müssen.



Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, hieß es. Fehlende diagnostische und therapeutische Leistungen können unter Umständen aber eine Weiterverlegung erforderlich machen, so die Klinik. Dies führe dann zu verzögerter Diagnostik und Behandlungsabläufen, was in einigen Fällen eine Gefahr für den Betroffenen darstellen könne. Patienten müssten vorerst zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 7 Uhr auf die Rettungsstellen der umliegenden Krankenhäuser ausweichen.