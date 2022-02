19.510 Menschen waren in der Stadt zum Urnengang aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,4 Prozent.



Ursprünglich sollte die Wahl erst am 12. Juni stattfinden. Da der bisherige Amtsinhaber Jesko Vogel (Freie Wähler) im vergangenen Jahr jedoch überraschend gestorben war, musste der Termin früher angesetzt werden.



Limbach-Oberfrohna liegt im Speckgürtel der Stadt Chemnitz und ist insbesondere für seine Textilindustrie bekannt. In der Stadt wurde in den 1950er-Jahren das textile Fertigungsverfahren Malimo entwickelt.