Drohmail an Arndt Kommunalpolitikerin Constance Arndt hatte vor einigen Tagen auf ihrem Instagram-Profil eine Drohmail an sie veröffentlicht.

Das Schreiben stammt den Angaben zufolge von einem anonymen Absender, der sich "Adolf Hitler" nennt. Sie solle immer schön aufpassen, heißt es darin. Der Absender erinnerte an den hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). Der war im Jahr 2019 von einem Neonazi ermordet worden, nachdem er sich für die Unterbringung von Migranten eingesetzt hatte