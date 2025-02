In der " Strumpfstadt am Sachsenring " kam der humorvolle Aufruf des Bürgermeisters gut an. Franziska Höfer, Einwohnerin von Oberlungwitz sagte: "Wir kennen ja unseren Bürgermeister und wissen, wie wir ihn zu nehmen haben und, dass er da auch relativ locker ist. Von daher fand ich das lustig und passend." Ebenso sieht es die Oberlungwitzerin Lisa Grießbach, auch wenn sie sich eigenen Angaben zufolge bislang nicht an den Aufruf gehalten habe: "Das ist jetzt in näherer Zeit nicht in Planung", sagte sie.

Gut kam der Aufruf auch bei der Oberlungwitzerin Jessica an: "Da wirklich wenig Kinder in Oberlungwitz geboren wurden, obwohl es auch viele Angebote gibt". Sie zählt als Beispiele die beiden Kindergärten und die Tagesmutter im Ort auf. Sie selbst habe sich an "der Sache" bereits beteiligt, erzählt sie: "Wir haben letztes Jahr Nachwuchs bekommen. Ich finde es eigentlich echt wichtig, dass für Nachwuchs gesorgt wird, gerade auch für die Sportvereine und generell für die Schulen, dass das alles am Laufen bleibt."



Ob weitere Paare in Oberlungwitz ihrem Beispiel folgen werden, wird sich zeigen. Bürgermeister Hetzel ist aber optimistisch: "Wir freuen uns, dass es im Januar schon wieder fünf Geburten gab. Das heißt, ein Drittel dessen, was wir 2024 hatten. Und wenn sich das so fortsetzt, wäre das ein gutes Zeichen."