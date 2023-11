Juraschka hatte in dem Schreiben an den Ministerpräsidenten und die Landtagsabgeordneten aller Parteien gefordert, die Finanzierung für die Sportstätten aufzustocken. Die verfügbaren Kapazitäten der Sportstätten reichten nicht aus, um die Nachfrage der Vereine zu decken, heißt es in dem Schreiben. Durch die fehlenden Kapazitäten in den vorhandenen Sportstätten müssten die Vereine neue Mitglieder ablehnen.