In Glauchau müssen Flaschensammler nicht mehr im Müll wühlen. Die Stadt hat in den Parkanlagen und auf öffentlichen Plätzen die Abfallbehälter mit sogenannten Pfandringen ausgestattet. Das Geld dafür, immerhin rund 4.500 Euro, kommt aus dem Bürgerhaushalt der Stadt. Der wurde geschaffen, um Vorschläge von Einwohnern umsetzen zu können. Die Pfandringe sollen auch dafür sorgen, dass Flaschen und Dosen nicht mehr achtlos in den Grünanlagen entsorgt werden.