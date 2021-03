Sie könne viel individueller auf die Wünsche eingehen – auch wenn mal etwas nicht im Protokoll vorgesehen sei. Doch auch diese Bereitschaft hat Grenzen. Wenn sich der Kampf mit den Kassen so weiter ziehe, dann "werde ich dieser Gesellschaft als Krankenschwester nicht mehr zur Verfügung stehen". In ein Angestelltenverhältnis will Doreen Tautenhahn nicht mehr. "Ich weiß, was da los ist. Dann gehe ich in einen anderen Beruf und nicht mehr in die Pflege."