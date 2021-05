Bei einem bundesweiten Polizeieinsatz gegen Kinderpornografie hat am Donnerstag auch ein Objekt in Zwickau im Fokus der Ermittlungsbehörden gestanden. Wie die Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei Dortmund mitteilten, gab es neben der Razzia in Sachsen elf weitere Einsatzorte. Mithilfe der örtlichen Polizei wurden die Wohnungen von insgesamt 14 Tatverdächtigen durchsucht. Es gab keine Festnahmen, doch es wurden über 250 Datenträger sichergestellt.