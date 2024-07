In der Wohnung eines 39 Jahre alten Mannes in Meerane hat die Polizei verschiedene Waffen und Drogen gefunden. Die Beamten stellten den Angaben zufolge Schreckschusswaffen, Luftgewehre, Teleskopschlagstöcke, Schlagringe und ein Springmesser sicher. Zudem wurden ein Säbel und Macheten entdeckt. Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen, dass der 39-Jährige in seiner Wohnung mehrere Waffen lagern soll.