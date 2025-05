Das Spiel des FSV Zwickau beim BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost ist von einem schweren Angriff auf einen Polizisten überschattet worden. Polizeiangaben zufolge hatten Fußballfans am Sonntag den Polizisten zu Boden gebracht, getreten und geschlagen. Der Beamte war demnach kurzzeitig bewusstlos und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Beamte haben Prellungen erlitten. Vier Tatverdächtige, darunter drei Männer aus Zwickau, seien vorübergehend festgenommen worden.