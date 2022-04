Ein 20 Jahre alter Mann mit Waffe hat am Ostersonntag in Crimmitschau für einen Polizeieinsatz verursacht. Laut Polizei hat er am späten Sonntagnachmittag mit einem Luftgewehr das Fenster eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße beschossen. Dabei wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.