In den Zwickau-Arcaden werden in der Nacht zum Mittwoch Polizisten realistische Anschlags-Szenarien proben.

Wenn am Dienstagabend in Zwickauer Altstadt die 70 Geschäfte in den "Zwickau Arcaden" geschlossen sind, wird die Polizei dort mit einem Aufgebot von 90 Beamtinnen und Beamten einrücken. Die Polizisten der Polizeidirektion Zwickau proben über Nacht einen möglichen Ernstfall. Bei der "realitätsnahen Einsatzübung" - so lautet die offizielle Bezeichnung - sollen mögliche Szenarien durchgespielt werden, sagte Polizeihauptkommissar Toni Müller, der den Einsatz leiten wird. "Das kann vom Anschlag bis zum Amoklauf alles sein. Wir wollen das trainieren, da es uns tagtäglich im Dienst begegnen kann." Die Polizisten sollten dabei handlungssicher gemacht werden. "Jeder Beamte sollte sein theoretisches Wissen auch praktisch proben und festigen, damit er es in stressigen Situationen abrufen kann."