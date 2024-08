In Limbach-Oberfrohna hat eine Schwanenfamilie in den letzten Tagen mehrere Polizeieinsätze verursacht. Die Eltern und ihre fünf Kinder spazierten nach Polizeiangaben durch die Stadt und nutzten dabei auch stark befahrene Straßen. Die Familie hätte sich vor kurzem am Teich bei der Knaumühle niedergelassen. Sie sind seitdem immer wieder auf gemeinsamer Wanderschaft, um ihre neue Wohngegend zu erkunden, so die Polizei.