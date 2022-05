Ein Polizist der Polizeidirektion Zwickau steht im Verdacht, dienstinterne Informationen an Dritte weitergegeben zu haben. Deswegen sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, teilte die Pressestelle der Polizei am Freitag mit. Nähere Details wollte die Polizei mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht sagen. Sie teilte auch nicht mit, in welchem Bereich der Beamte bisher tätig war. Er werde nun vorerst auf einem anderen Dienstposten eingesetzt, hieß es.

Erst am Donnerstag wurde über einen angehenden Polizisten berichtet, der in der Polizeifachschule Chemnitz aus dem Fenster gestürzt war und sich dabei schwer verletzte. Ende April verursachten zwei Polizeischüler aus Sachsen Schlagzeilen, die in Thüringen eine Frau beleidigt haben sollen. Die Thüringer Polizei ermittelt gegen einen der beiden Nachwuchspolizisten. Auch die Mobilen Einsatzkommandos und das LKA gerieten immer wieder in die Kritik.