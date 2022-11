Museum Neukirchen: Zeitreise ins gutbürgerliche Leben

In der heutigen schnellebigen Zeit, in der ein Smartphone schon nach zwei Jahren veraltet ist, haben "die guten alten Dinge" einen besonderen Reiz. Ein Unternehmer aus Neukirchen/Pleiße im Landkreis Zwickau hat sein Leben lang die Alltagsgegenstände seiner Vorfahren gesammelt und präsentiert sie jetzt der Öffentlichkeit. Das ist ein Blick in seine Familiengeschichte und ein Blick in die Textilgeschichte der Stadt.