Ein junger Mann soll in der Vogtland-Gemeinde Tirpersdorf bei Oelsnitz drei Familienangehörige mit der Axt erschlagen haben und muss sich nun vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Die Tat am 3. Juni 2024 sorgte über das Vogtland hinaus für Schlagzeilen. Nach Angaben des Landgerichtes hatte der damals 28 Jahre Beschuldigte seine 88 Jahre alte Großmutter, ihren Mann (85) sowie seine Mutter (59) im Schlaf überrascht und getötet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt zu haben. Die Behörde plädiert daher auf Mord durch Heimtücke in drei Fällen.



Der 28-Jährige hatte mit seinen Großeltern und der Mutter in einem Haus gelebt und befindet sich seit der Tat in Untersuchungshaft. Nach dem Prozessauftakt am Donnerstag sind zunächst drei weitere Verhandlungstermine angesetzt. Für den ersten Tag sind zwei Sachverständige sowie fünf Zeugen geladen.