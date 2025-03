Acht Monate nach einem Dreifachmord im Vogtland muss sich seit Donnerstag ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Zum Prozessbeginn am Donnerstag schwieg der Angeklagte zunächst, kündigte aber für einen späteren Zeitpunkt eine Einlassung über seinen Anwalt an, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der junge Mann soll in der Vogtland-Gemeinde Tirpersdorf bei Oelsnitz drei Familienangehörige mit der Axt erschlagen haben. Die Tat am 3. Juni 2024 sorgte über das Vogtland hinaus für Schlagzeilen.