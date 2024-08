Am Landgericht Zwickau hat am Dienstag der Prozess um den sogenannten Bierwurf von Zwickau begonnen. Wie das Gericht mitteilte, geht es um einen Unternehmer aus dem Landkreis, der in einer Unterbrechung der Partie des FSV Zwickau gegen Rot-Weiss Essen dem Schiedsrichter den Inhalt eines Bierbechers ins Gesicht geschüttet hatte. Der betroffene Schiedsrichter hatte daraufhin Zivilklage eingereicht.