Bildrechte: IMAGO / U. J. Alexander

Femizid Prozess in Zwickau: Höchstststrafe für Mord an fünffacher Mutter

Hauptinhalt

19. Oktober 2023, 15:51 Uhr

Am 11. Februar hat ein Mann in Crimmitschau die von ihm getrennt lebende Frau vor den Augen ihrer fünf Kinder erstochen. Täter und Opfer sind afghanischer Herkunft und lebten schon einige Jahre in Deutschland. Nun ist der Mann vom Landgericht Zwickau zur Höchsststrafe verurteilt worden. Zum Prozessende fanden Stsatsanwältin und Richter deutliche Worte für das Gebahren des Verurteilten.