Die Hetzplakate der rechtsextremen Splitterpartei "Der III. Weg" im Bundestagswahlkampf 2021 beschäftigen am Freitag erneut die Justiz in Zwickau. Seit dem Morgen müssen sich zwei Männer wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht verantworten.



Die Anklage wirft einem 38 Jahre alten Mann vor, als Landesvorsitzender der rechtsextremistischen Partei Plakate mit dem Slogan "Hängt die Grünen" im Vogtland, in den Landkreisen Zwickau und Leipzig und in der Stadt Leipzig angebracht oder andere dazu veranlasst zu haben. Ein mitangeklagter 47 Jahre alter Mann soll ihn unterstützt haben.