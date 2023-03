Ein 47-Jähriger, der als Helfer mitplakatierte, wurde ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt, die aber niedriger ausfiel. Die Anklage hatte den beiden Männern vorgeworfen, Hetz-Plakate im Vogtland, in den Landkreisen Zwickau und Leipzig und in der Stadt Leipzig angebracht oder andere dazu veranlasst zu haben. Mit den Urteilen folgte das Amtsgericht Zwickau dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten dagegen auf Freispruch plädiert. Am Ende des Prozesstages kündigte ein Verteidiger an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.