Die Kriminalpolizei in Zwickau ermittelt gegen eine Gruppe 13- bis 15-Jähriger wegen räuberischer Erpressung. Die Gruppe soll in den Nachmittags- oder Abendstunden in der Zwickauer Bahnhofsvorstadt und um den Neumarkt gleichaltrige Opfer mit einem Messer bedroht und so unter anderem Bargeld und Kleidungsstücke erpresst haben. Eine Beziehung zu den Opfern habe es jeweils nicht gegeben, hieß es von der Polizei.