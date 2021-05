Am Sonnabend wurde bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei in Crimmitschau ein Fahrer mit 126 Kilometer pro Stunde gestoppt. das teilte die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mit. Damit brachte es der 28-Jährige nach Abzug der geforderten Toleranzen auf immerhin 76 Kilometer pro Stunde Überschreitung der dort erlaubten Geschwindigkeit.