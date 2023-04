Die Polizei hat bei einer Drogenrazzia in Zwickau vier Tatverdächtige festgenommen. In der Nacht zum Donnerstag gab es Durchsuchungen an mehreren Orten im Stadtgebiet, teilte die Polizei mit. Dabei wurden mehr als sechs Kilogramm Marihuana, rund drei Kilogramm Haschisch sowie geringe Mengen Kokain und Ecstasy-Tabletten sichergestellt.