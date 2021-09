20 Spielerinnen des Handball-Bundesligisten BSV Sachsen Zwickau und Turnerinnen der Fliegenden Sachsen quetschten sich am Mitwochnachmittag in einen Trabant 601.

20 Spielerinnen des Handball-Bundesligisten BSV Sachsen Zwickau und Turnerinnen der Fliegenden Sachsen quetschten sich am Mitwochnachmittag in einen Trabant 601.

20 Spielerinnen des Handball-Bundesligisten BSV Sachsen Zwickau und Turnerinnen der Fliegenden Sachsen quetschten sich am Mitwochnachmittag in einen Trabant 601. Bildrechte: dpa

Wie viele Menschen passen in einen Pkw-Trabant? Diese Frage ist am Mitwochnachmittag bei einem Rekordversuch auf dem Zwickauer Marktplatz neu beantwortet worden. Das Ergebnis: 20 junge Frauen konnten sich in einen Trabi im Originalzustand quetschen. Vier Frauen passten in den Kofferraum des Fahrzeugs, inklusive Ersatzrad. Die Bedingungen für den Rekord waren, dass alle Türen von außen geschlossen wurden und alle Teilnehmerinnen über 1,52 Meter groß sind.

1976 war der erste Rekord in der Fernsehsendung "Außenseiter - Spitzenreiter" probiert worden. 17 Personen kletterten damals in Zwickau in einen Trabant. Dieser Rekord wurde aber vor zwei Jahren geknackt. In Brandenburg zwängten sich 18 junge Frauen eines Tanzvereins in einen Trabi.