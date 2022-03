In Limbach-Oberfrohna ist am Donnerstag der erste Spatenstich für eine neue Rettungswache erfolgt. Mit dem Bau am neuen Standort bei der Hohensteiner Straße im Ortsteil Pleißa sollen die Helfer künftig schneller vor Ort sein, teilte der Rettungszweckverband Südwestsachsen mit. Hierzu hatte der Verband im Vorfeld spezielle Messfahrten gestartet und ausgewertet.