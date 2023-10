Drei Musiker sind am Dienstag in Zwickau mit dem diesjähriger Robert-Schumann-Preis geehrt worden. Zu den Ausgezeichneten gehört Florian Uhlig, der alle Klavierwerke Schumann auf 15 Tonträgern eingespielt hat. Christian Gerhaher und Gerold Huber wiederum nahmen sämtliche Schumann-Lieder auf - 299 an der Zahl.