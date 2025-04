Der Zwickauer Stadtrat hat am Gründonnerstag mehrheitlich das Werbeverbot für Bundeswehr zurückgezogen, teilte die stadtverwaltung mit. Dem Beschluss waren heftige Querelen vorausgegangen. Das Werbeverbot für die Bundeswehr in Zwickau war auch überregional auf heftige Kritik gestoßen. Doch erst auf den Druck der Kommunalaufsicht hin hat der Stadtrat seinen Beschluss in der dritten Abbstimmung zum Thema korrigiert. 26 Stadträte stimmten dafür, den ursprünglichen Beschluss wieder aufzuheben. Außerdem gab es zwei Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit.