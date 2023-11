In Zwickau sind mehrere von einem Hund aufgeschreckte Schafe in der Mulde verendet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 32-jähriger Mann am Freitagnachmittag mit seinem Husky auf dem Muldendamm spazieren gewesen. Als sich der Hund wälzte, löste sich die Leine. Der Husky sprang daraufhin ins Wasser, schwamm durch den Fluss und scheuchte auf der anderen Seite die Schafherde auf, die ins Wasser rannte.