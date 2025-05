Die Polizei in Zwickau sucht Zeugen für eine Tierquälerei in Kirchberg. Bisher hätten die Ermittler noch keine Hinweise erhalten, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN. Im Ortsteil Leutersbach hatten Unbekannte am vergangenen Freitag zwei Schafe und ein Lamm vermutlich mit einem Messer verletzt. Eines der Tiere ist verendet. Zudem wurde nach Polzeiangaben ein weiteres Lamm gestohlen.