Offenbar hat der Rathauschef den Nerv seiner Bürgerinnen und Bürger getroffen. Schon am Sonnabendvormittag herrschte Gedränge an dem zu einem Begegnungs- und Jugendzentrum umgebauten ehemaligen Bahnhof von Wilkau-Haßlau. Gekommen waren keineswegs nur eingefleischte Eisenbahnenthusiasten, sondern auch Menschen, die einst mit der Bimmelbahn zur Arbeit fuhren oder Ausflüge machten. Zu ihnen gehörten Margaretha und Bernhard Karger. Sie erinnern sich noch genau an das kleine Bahnel. "Wir haben mit der Schulklasse im Winter nach Carlsfeld zum Skifahren die Züge genommen", sagt der Senior. Auch seine Frau erinnert sich an ähnliche Zugfahrten, an die Holzbänke und die Kohleöfen in den einzelnen Waggons.

Margaretha und Bernhard Karger erinnern sich noch genau, wie sie in ihrer Kindheit Ausflüge mit der Schmalspurbahn ins Erzgebirge gemacht haben. Bildrechte: MDR/L. Müller