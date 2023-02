Ihre eigene Leidenschaft für Märchenkleider begann in ihrer Kindheit mit den Märchen der Brüder Grimm und den Disney-Märchen. "Außerdem habe ich immer gern kurz vor Weihnachten die Sissi-Filme geschaut und dort ebenfalls die Kleider bewundert", sagt Schramm. Doch obwohl sie bereits seit ihrem 16. Lebensjahr näht, brauchte es einen anderen Anlass, damit sie mit dem Nähen der Kleider anfing.

"So richtig ging das eigentlich erst mit dem Wave-Gotik-Treffen 2009 in Leipzig los. Als ich dort mitbekommen habe, was diese wunderschönen Kleider kosten, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich habe mich dann dafür interessiert, wie ich sowas selber nähen kann." Zunächst habe sie Korsette und einfache Kleider genäht und sich dann Stück für Stück auch Barockkleider und Ballkleider zugetraut. "Es hat aber ungefähr zehn Jahre gedauert, bis ich gesagt habe: Jetzt ist es perfekt", beschreibt Schramm die Entwicklung ihrer schneiderischen Fertigkeiten. Dabei betont sie: "Ich habe mir komplett alles selbst beigebracht." Auch YouTube-Lernvideos zu dem Thema habe sie nicht angesehen.