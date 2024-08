In einer Schule in Kirchberg (Kreis Zwickau) soll ein Schüler Falschgeld an seine Mitschüler verteilt haben. Ein 14-Jähriger habe dann mit einem solchen Schein in einer Pizzeria in Werdau bezahlt, teilte die Polizei mit. Gegen ihn werde wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt.