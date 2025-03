"Huch, das Gehirn ist runtergefallen", ruft Yannik Weidauer und bewegt den rechten Controller in der Luft. Sein Sitznachbar Konrad Hoffmann lacht. "Krass. Du solltest auf keinen Fall Arzt werden." Inzwischen hat Yannik das Teil vom Boden in seiner virtuellen Welt wieder aufgehoben und sucht das Kleinhirn im Schädel seiner Figur, die nur er via VR-Brille sieht.