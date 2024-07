Der Autokorso einer arabischen Hochzeit hat am frühen Samstagabend in Zwickau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, hatten Anwohner die Fahrzeugkolonne beobachtet und Schüsse gehört. Mehrere Streifenwagen der Reviere Zwickau und Werdau rückten an. Die Beamten stoppten etwa zwei Dutzend Fahrzeuge, die mit zirka 200 Hochzeitsgästen besetzt waren. Als Tatverdächtige wurde laut Polizei eine 21 Jahre alte Frau identifiziert.