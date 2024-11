Das Robert-Schumann-Haus in Schumanns Geburtshaus am Zwickauer Hauptmarkt will den Musiker wieder zum Leben erwecken - zumindest virtuell. Museumsbesucher sollen ab kommendem Frühjahr einem digitalen Avatar des Komponisten begegnen können. Die Technik, die das möglich macht, heißt "Augmented-Reality".