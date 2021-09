Nach dem Tod einer 81 Jahre alten Frau in einem Seniorenheim in Zwickau hat die Enkelin am Montag gestanden, die Frau im Streit gewürgt und dabei getötet zu haben. Die 31-Jährige habe sich bei einem Termin vor dem Amtsgericht Zwickau voll geständig gezeigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.