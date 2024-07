Auf dem Simson-Treffen in Zwickau ist die Lage am vergangenen Wochenende zeitweise außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Sonnabend auf dem Veranstaltungsgelände zu mehreren Bränden. Dabei hätten zwei Tatverdächtige unter anderem ein Pocketbike und Unrat angezündet.

Bildrechte: MDR/Adam Beyer