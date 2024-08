Unterdessen hat sich auch der Enkel des Simson-Designers Karl Clauss Dietel, Bruno Dietel, zum Treffen in Zwickau geäußert. Wie die Zeitung "Freie Presse" berichtet, habe er sich in einem Brief an die Zeitung gegen die Vereinnahmung des Mopeds durch Rechtsextreme gewehrt. "Wie das Simson-Moped gerade instrumentalisiert, umgedeutet und angeeignet wird, würde meinen Großvater Karl Clauss Dietel entrüsten", zitiert die Zeitung Bruno Dietel.