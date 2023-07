Rechtsextremismus Rechte Parolen bei Simson-Treffen in Zwickau - Veranstalter distanziert sich

Hauptinhalt

Mehrere Besucher berichten von rechten Parolen, die beim Simson-Treffen in Zwickau am Freitagabend gerufen wurden. Der Veranstalter will gegen solche Vorfälle hart durchgreifen.