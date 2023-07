Keine rechten Symbole erwünscht

Veranstalter Dominic Würfel bestätigt das Abbrennen des Rollers am Freitagabend. "Ich selbst war nicht dabei, aber der Securitydienst hat nur die 'Ostdeutschland'-Rufe gehört", sagt er. Es gebe auf dem Treffen aber immer wieder kleinere Gruppen, die mit Symboliken aus der rechten Szene auffallen. "Das wollen wir hier aber nicht haben", stellt Würfel klar. "Sobald der Sicherheitsdienst etwas Entsprechendes sieht, muss es entfernt werden oder es erfolgt ein Platzverweis." So wurden zum Beispiel zu Beginn zwei Reichsflaggen abgehängt und mit Edding aufgemalte Symbole mussten abgewaschen werden. "Es mussten auch schon Leute den Platz verlassen", so Würfel. Es solle bei der Veranstaltung um Simsons und den Fahrspaß gehen.

Veranstalter bittet um Meldung an Sicherheitsdienst

Laut einem Besucher seien die rechten Symboliken auf dem Zeltplatz sehr präsent. Er spricht von mit Edding aufgemalten Symbolen, aber auch "Sieg Heil"-Rufen ab und an. "Es sind aber nur einzelne Gruppen, die das machen", sagt er. Auch andere Besucher bestätigen, dass rechte Symbole offen zur Schau gestellt werden. "Unser Sicherheitsdienst kann nicht überall sein", sagt Würfel. "Und die Gruppen machen das natürlich, wenn niemand von uns in der Nähe ist." Deshalb bittet er Besucher, denen solche Dinge auffallen, darum, sie an den Sicherheitsdienst zu melden.

Vorfall bei Polizei unbekannt