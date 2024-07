Nach mehreren Straftaten auf dem Simsontreffen in Zwickau am vergangenen Wochenende hat die Polizei ein Hinweisportal freigeschaltet. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, kam es auf dem diesjährigen Simson-Treffen, das vom 18. bis 21. Juli auf dem Flugplatzgelände stattfand, am späten Sonnabendabend zu mehreren strafrechtlich relevanten Vorfällen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruch, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung durch Feuer. In zwei Fällen konnte bereits jeweils ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

