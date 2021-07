Simson-Fans treffen sich in Zwickau

Seit 19 Jahren hat das Simson-Treffen in Zwickau Tradition - und findet auch an diesem Wochenende wieder statt. Ins Leben gerufen hat das Treffen Dominic Würfel. Und selbst in Pandemie-Zeiten, wie in diesem Jahr, haben er und sein mehr als 70-köpfiges Team das Treffen wieder auf die Beine gestellt. Diesmal sind aber nur 3.000 Teilnehmer zugelassen. Für sie gelten die üblichen Corona-Regeln. Ein Testzelt für den schnellen und kostenlosen Check-In steht bereit. Den Reiz der mittlerweile mehr als 30 Jahre alten Mopeds fasst Mopedfan Ronny aus Schleiz so zusammen: